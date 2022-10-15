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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Работа паромов на Керченской переправе после шторма возобновлена

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В настоящее время погода позволяет осуществлять перевозки по обеим линиям Керченской паромной переправы, сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"С учетом погрузочных операций с 18:00 возобновлена работа крупных паромов на морской линии терминал Рыбный порт (морского порта Керчь) - порт Кавказ, с 21:00 - возобновлено движение на линии терминал порт Крым (морского порта Керчь) - порт Кавказ", - говорится в сообщении.

"Скорость северо-восточного ветра на 21:00 по Москве в районе г. Керчь в среднем составляет 9 м/сек, порывы до 15 м/сек", - отмечается в сообщении.

"В связи с небезопасным для судоходства сильным северо-восточным ветром, средняя скорость которого достигла 15 м/сек с порывами до 17 м/сек, сегодня, 15 октября, с 14:00 до 17:00 по Москве приостанавливалась работа Керченской паромной переправы", - сообщает Росморречфлот.

Как сообщалось, шторм приостановил работу паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем. Работа Керченской паромной переправы, запущенной неделю назад после повреждения Крымского моста, в субботу была приостановлена из-за погодных условий, сообщал агентству "Интерфакс-Юг" глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Движение легковых автомобилей по уцелевшей нитке и поездов возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Керченская переправа Краснодар
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