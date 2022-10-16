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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 12,4 тыс. человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с начала августа и составил 12 354 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 744 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 55,1%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 71 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 13 384 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 030. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с начала августа, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 94 человека, накануне сообщалось о 98 умерших.

Выздоровели за сутки 18 441 человек, или на 29,4% меньше в сравнении с 15 октября, заявили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 304 554 случая заражения коронавирусной инфекцией, 388 901 умерший и 20 603 845 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 16 октября 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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