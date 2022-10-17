Минпросвещения опровергло просьбу к родителям школьников не пользоваться WhatsApp

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Министерстве просвещения заявили, что не могут регламентировать каналы общения, которые используют родители школьников, но учителям рекомендуется для работы государственная информационная система "Моя школа".

"Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам. (...) В данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой "Моя школа" и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках Федеральной государственной информационной системы (ФГИС)", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители", - добавил представитель министерства.

Телеграм-канал Минпросвещения сообщил затем, что ведомство рекомендовало ограничить применение в учебе иностранных мессенджеров и обеспечить апробацию информационно-коммуникационной образовательной платформы ("Сферум") с использованием российского мессенджера - VK Мессенджер".

В министерстве считают, что используемые в школах отечественные программы "Моя школа" / "Мой колледж", а также "Сферум" "прошли апробацию и привычны учителям, существенно снизили излишнюю бюрократическую нагрузку, сделав учебный процесс комфортным и интересным для всех участников".

"Коммерсант" 17 октября сообщил, что Минпросвещения потребовало, чтобы власти регионов ограничили использование учителями иностранных мессенджеров. Издание сослалось на образовательные ведомства регионов. В письме от 26 августа Минпросвещения указало, что регионы должны "обеспечить апробацию" использования "VK Мессенджера" и учебной платформы "Сферум" (разработана совместным предприятием VK и "Ростелекома"). Участники родительских чатов сообщили газете, что рекомендация ограничить иностранные мессенджеры касается и родителей.

