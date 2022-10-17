Суд 5 декабря рассмотрит иск на 2,2 млрд рублей к российской "дочке" Honeywell

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 5 декабря заседание по иску Росбанка к ООО "ЮОП" - российской "дочке" американской корпорации Honeywell - о взыскании 2,2 млрд рублей, свидетельствуют материалы в картотеке суда.

Иск был подан 30 августа, третьим лицом в деле выступает Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (принадлежит Иркутской нефтяной компании, ИНК).

Одновременно с подачей иска Росбанк ходатайствовал об аресте денежных средств, движимого и недвижимого имущества, и прав требования к ЮОП в пределах 2,25 млрд рублей. Банк также ходатайствовал о запрете вносить изменения в договор между ЮОП и Honeywell, к которому стороны 14 апреля 2022 года заключили дополнительное соглашение.

"У ответчика отсутствуют намерения соблюдать обязательства по ранее заключенным договорам и исполнять в будущем судебный акт по настоящему делу, что подтверждается тем, что после начала специальной военной операции в Украине Honeywell International Inc. объявило о прекращении своей деятельности в России на своем официальном сайте, в средствах массовой информации также опубликованы сведения о прекращении ответчиком деятельности на территории РФ и Республики Беларусь", - говорилось в материалах суда.

Банку стало известно, что ЮОП предпринимает меры по сокрытию своего имущества за пределами России, чтобы его не могли взыскать. В июне 2021 года компания предоставила материнской структуре 5-летний заем на 2,3 млрд рублей. Изъятые из оборота ЮОП средства составляли 43% от его совокупных активов по состоянию на конец 2021 года. При этом 14 апреля 2022 года, после принятия решения о прекращении ответчиком своей деятельности на территории РФ, между Honeywell и ЮОП было подписано дополнительное соглашение, увеличившее срок возврата займа до 50 лет.

"Передача денежных средств в качестве займа юридическому лицу, зарегистрированному на территории США, на 50 лет фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно", - констатировал банк.

Учитывая условие договора займа об одновременном возврате суммы основного долга и процентов в конце срока займа и условие о размере процентной ставки - 3,375% годовых, через 50 лет реальная стоимость прав к Honeywell составит 52 млн рублей, или 2,2% от стоимости займа на текущую дату, подсчитали в банке.

Суд 19 сентября отказал банку в принятии обеспечительных мер. Однако 30 сентября Росбанк снова обратился в суд с ходатайством о мерах обеспечения, 3 октября оно было удовлетворено.

Компания Honeywell основана в 1885 году и специализируется на системах автоматики для различных областей промышленности и жилищного строительства. Ее дочерняя компания ЮОП была подрядчиком на поставку установок по подготовке газа в рамках проекта ИНК по утилизации газа. В ИНК не стали комментировать свое участие в иске в качестве третьего лица. В декабре 2021 года компания привлекла кредит в $871 млн у международных банков на оборудование для Иркутского завода полимеров, в число кредиторов входил бывший собственник Росбанка - французская группа Societe Generale, которая продала банк Владимиру Потанину в мае этого года.

В производстве московского арбитража есть еще один иск Росбанка к российской структуре Honeywell - АО "Хоневелл" - о взыскании задолженности, там в качестве третьих лиц указаны ООО "Иркутский завод полимеров" и ПАО "Тольяттиазот".

Росбанк просил наложить обеспечительные меры по этому иску на 278,5 млн рублей. 19 сентября суд это ходатайство отклонил, но 30 сентября меры обеспечения по иску были приняты, следует из данных арбитражной картотеки. Подробностей в этом судебном решении нет, однако из него следует, что речь идет также о внутригрупповом кредите.