"Уралхиммаш" инициирует банкротство российской "дочки" Honeywell

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Уралхиммаш" планирует обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании несостоятельным АО "Хоневелл" (принадлежит американской корпорации Honeywell, которая весной объявила об уходе из России), сообщается в материалах на "Федресурсе".

Сообщение о намерениях опубликовано 11 октября.

На "Уралхиммаше" ситуацию комментировать отказались.

Арбитражный суд Москвы 3 октября по ходатайству Росбанка арестовал 2,2 млрд рублей, находящиеся на банковских счетах и принадлежащие другой российской "дочке" Honeywell - ООО "ЮОП".

В производстве московского арбитража также есть еще один иск Росбанка к российской структуре Honeywell - АО "Хоневелл" - о взыскании задолженности. В качестве третьих лиц указаны ООО "Иркутский завод полимеров" и ПАО "Тольяттиазот".

Компания Honeywell была основана в 1885 году и специализируется на системах автоматики для различных областей промышленности и жилищного строительства.

АО "Хоневелл" зарегистрировано в 1994 году. Основной вид деятельности этой компании - оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями. Единственным владельцем компании является Honeywell Incorporated (США).

"Уралхиммаш" изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года завод перешел под управление специально созданной УК "УЗХМ". Ее стратегическим партнером является ГПБ.