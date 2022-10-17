Заместитель Шойгу обсудил с замгенсека ООН поставки российского зерна

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Замминистра обороны России Александр Фомин обсудил с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом "зерновую сделку", сообщили в Минобороны.

"Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений", - говорится в пресс-релизе.

Стороны обсудили предложения ООН о военнопленных и о продвижению российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры.

"Собеседники отметили то, что возможность продления "Черноморской инициативы" напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей", - отметили в военном ведомстве.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны документы по созданию морских коридоров безопасности для вывоза сельхозпродукции из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, а также договоренность Москвы и ООН о снятии препятствий для экспорта российского зерна и удобрений. В Москве считают, что договоренности были пакетными и должны выполняться одновременно.