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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Замглавы МИД РФ обсудил с замгенсека ООН и генсеком ЮНКТАД зерновую сделку

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел консультации с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам, координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом по вопросам реализации "зерновой сделки", сообщил МИД России.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по вопросам реализации "зерновой сделки", предложенной генсекретарем ООН Антониу Гутерришем в интересах преодоления кризисных явлений в сфере глобальной продовольственной безопасности. С акцентом на "пакетный" характер достигнутых в Стамбуле 22 июля договоренностей подчеркивалась важность обеспечения их полного и взаимоувязанного выполнения - "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия (истекает 18 ноября) и российско-ооновского Меморандума по нормализации отечественного экспорта удобрений и сельхозпродукции (рассчитан на 3 года)", - сказано в сообщении.

С российской стороны "была особо отмечена необходимость налаживания устойчивых поставок зерна и удобрений, прежде всего, в наиболее нуждающиеся страны Африки, Азии и Латинской Америки как наиболее уязвимые с точки зрения угроз голода и поддержания продовольственной безопасности".

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Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили о переговорах замминистра обороны РФ Александра Фомина с Гриффитсом.

"Стороны подробно рассмотрели ход реализации проекта по вывозу зерна из украинских портов в непосредственной увязке с реализацией договоренностей по осуществлению экспорта российской сельскохозяйственной продукции и удобрений", - сообщили в ведомстве.

Там сообщили, что в ходе встречи обсуждались инициативы ООН по военнопленным и продвижению российского аммиака на мировой рынок с использованием имеющейся инфраструктуры.

"Собеседники отметили то, что возможность продления "Черноморской инициативы" напрямую зависит от обеспечения полного выполнения всех ранее достигнутых договоренностей", - отметили в Минобороны РФ.

Россия ООН Украина
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