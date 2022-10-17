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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Военный самолет упал на жилой дом в Ейске

Военный самолет упал на жилой дом в Ейске
Фото: ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны РФ.

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", - сообщили в ведомстве в понедельник.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.

"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили военные.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что выехал в Ейск.

"На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - написал Кондратьев

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе города сообщили "Интерфаксу", что военный Су-34 упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края.

"Упал Су-34, информация выясняется", - сказал собеседник агентства.

Ейск Краснодарский край Минобороны РФ
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