Площадь пожара в многоквартирном доме в Ейске, где упал Су-34, составляет 2 тыс. кв. м

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - МЧС Краснодарского края подтвердило факт пожара в многоквартирном доме в городе Ейск, не уточняя причины возгорания.

Спасатели отмечают, что горят этажи с 1-го по 5-й. Объявлен ранг пожара №3

Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе сообщали, что пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки в Ейске после падения военного самолета, есть пострадавшие.

Минобороны РФ сообщало, что в Ейске потерпел крушение бомбардировщик Су-34.

"По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в Минобороны РФ.

"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили военные.