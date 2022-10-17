МАГАТЭ сообщило о прекращении внешнего электроснабжения Запорожской АЭС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Энергоснабжение Запорожской АЭС в очередной раз оказалось отрезано от внешнего электроснабжения, говорится в понедельник в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"ЗАЭС вновь лишилась снабжения посредством последней оставшейся линии электропередач на 750 киловольт сегодня утром", - говорится в заявлении.

Отмечается, что внешнее энергоснабжение АЭС прекращено уже в третий раз за последние 10 дней.

В заявлении подчеркивается, что АЭС "продолжает получать электричество через резервную систему".

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор.

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.