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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Запорожскую АЭС планируют перевести на российское топливо

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС будет переведена на российское топливо, сообщил "Интерфаксу" глава "Росатома" Алексей Лихачев.

До сих пор несколько блоков станции работали на топливе американской Westinghouse.

"Конечно же", - ответил Лихачев на вопрос, планируется ли перевести эти блоки на российское топливо. Он не уточнил, когда это планируется сделать. "Это технологический вопрос сугубо, не политический", - заявил глава "Росатома".

"Мы делаем самое лучшее топливо для реактора ВВЭР", - подчеркнул Лихачев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС". Как говорилось в соответствующем указе главы государства, ФГУП создается в целях обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии ЗАЭС.

АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" будет осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций деятельность по эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов Запорожской АЭС.

Объекты Запорожской АЭС и иное имущество, необходимое для осуществления ее деятельности, будут приняты в федеральную собственность.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. На данный момент станция не вырабатывает электроэнергию: 11 сентября был остановлен последний работавший реактор. Топливо для четырех энергоблоков (1,3,4 и 5) станции ранее поставляла американская Westinghouse, которую украинский "Энергоатом" выбрал для диверсификации поставок топлива на свои АЭС. Топливо для двух блоков ранее поставлял российский "ТВЭЛ".

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС контролируется российской армией.

ЗАЭС Росатом Алексей Лихачев
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