Гендиректора структуры "Сибагро" задержали по делам о загрязнении реки и ущербе лесу

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор новосибирского АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро") Владимир Гавриленко задержан по уголовным делам о причинении ущерба окружающей среде, сообщил "Интерфаксу" Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов.

По его словам, в мае 2022 года прокуроры провели проверку обстоятельств гибели рыбы в реке Амба Колыванского района. По результатам этой проверки и проверок Росприроднадзора прокуратура инициировала возбуждение двух уголовных дел - о гибели рыбы, загрязнению водного объекта и по гибели лесных насаждений.

"По результатам расследования вчера был задержан директор предприятия", - сказал Цуканов.

По этим делам в офисах "Кудряшовского" прошли обыски, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Новосибирский свинокомплекс (АО "Кудряшовское") - крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.

"Сибагро" (ранее - "Сибирская аграрная группа") - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.