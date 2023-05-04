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От новосибирского свинокомплекса потребовали возмещения экоущерба на 3 млрд рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирской области направила в суд иски о возмещении ущерба природе почти на 3 млрд рублей в рамках уголовного дела против бывшего гендиректора свинокомплекса АО "Кудряшовское" (входит в "Сибагро") Владимира Гавриленко, сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.

В РоссииУщерб природе от новосибирской структуры "Сибагро" оценили в 3 млрд руб.Читать подробнее

Иски поданы к АО "Кудряшовское" "в порядке ст.44 УПК РФ (трактующей подачу гражданского иска после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия - ИФ)", уточнили в прокуратуре.

4 мая об этих исках в рамках направленного в суд уголовного дела, касающегося загрязнения отходами животноводства водного объекта и почвы, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она уточнила, что в двух исках говорится о возмещении вреда на общую сумму 2 915 183 тысячи рублей.

Гавриленко вменяют ч.1 ст.250 УК (загрязнение вод), ч.1 ст.254 (порча земли), ч.4 ст.261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

По версии следствия, в конце апреля 2022 года глава предприятия в нарушение законодательства об охране окружающей среды с целью уменьшения производственных затрат под видом удобрения почв дал указание подчиненному работнику перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе Новосибирской области. В результате произошло загрязнение земель и поверхностных вод реки Амба вредными продуктами хозяйственной деятельности, а также уничтожение лесных насаждений и гибель водных биоресурсов.

Уголовное дело топ-менеджера направлено в Колыванский районный суд.

Гавриленко был задержан в середине октября 2022 года, в ноябре 2022 года новым руководителем "Кудряшовского" была назначена Галина Иртуганова. Одной из своих задач после назначения она назвала "взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов". До выработки таких планов модернизация криводановской площадки свинокомплекса остановлена.

"Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих", - отмечала она.

"Кудряшовское" - крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две - в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.

Сибагро Новосибирская область Владимир Гавриленко Кудряшовское Амба Светлана Радионова Росприроднадзор
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