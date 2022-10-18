В России поддержат участников госзакупок в условиях частичной мобилизации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило меры поддержки участников госзакупок в условиях частичной мобилизации. Такое постановление опубликовано на сайте правительства.

"Существенные условия контрактов для обеспечения федеральных нужд - сроки, цена, виды и объемы работ (услуг) могут быть изменены, если поставщиками по ним являются компании, сотрудники которых призваны на службу в рамках частичной мобилизации, - говорится в пресс-релизе. - Нововведение относится ко всем контрактам, которые будут заключены до конца 2023 года".

Само правительственное постановление, которое подготовил Минфин, предусматривает предоставление участникам госзакупок права на изменение существенных условий госконтрактов федерального уровня, если при выполнении таких контрактов возникли "независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией".

Кроме того, документ предусматривает внесение соответствующих изменений в ряд правительственных постановлений, регламентирующих различные вопросы, связанные с исполнением госконтрактов. Так, например, согласно этим изменениям в реестр недобросовестных поставщиков (РНП - заказчик имеет право внести информацию о поставщике в РНП при ненадлежащем исполнении контракта и последний в течение трех лет не сможет принимать участие в госзакупках - ИФ) нельзя будет включать информацию о поставщиках, которые не смогли надлежащим образом выполнить свои обязательства по госконтрактам - но только в том случае, если это оказалось невозможным в связи с мобилизацией. В данном случае мобилизация признается обстоятельством непреодолимой силы - "то есть чрезвычайным и непредотвратимым при данных условиях обстоятельством".

Поправка к другому постановлению предусматривает, что госзаказчики должны будут полностью списывать неустойки (штрафы, пени), начисленные за неисполненные или ненадлежаще исполненные госконтракты - но только по причине возникновения не зависящих от сторон контракта обстоятельств, связанных с мобилизацией.

Также документ уточняет ряд положений, регламентирующих порядок организации документооборота при проведении закрытых конкурентных закупок электронной форме на электронных торговых площадках (ЭТП), отобранных правительством для проведения госзакупок. В частности, оговаривается, что вся закупочная документация должна размещаться в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, но не публиковаться на сайте ЕИС.