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Принят закон о возможности изменения в ряде случае существенных условий госконтрактов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во II и III чтениях поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые позволяют в ряде случаев изменять существенные условия госконтрактов.

Так, с принятием этого закона госзаказчики и поставщики смогут по соглашению сторон изменять существенные условия контрактов по выполнению работ по благоустройству территории. Но только в том случае, если объем (или виды) работ не приводят к увеличению или уменьшению цены контракта более чем на 10%.

Необходимость такой поправки объясняется тем, что при благоустройстве территории проводится, как правило, комплекс различных работ. В том числе устройство дорожно-тропиночной сети, монтаж систем освещения, видеонаблюдения и оповещения, создание детских и спортивных площадок, зон отдыха и т.п. В ходе выполнения таких работ зачастую возникает потребность в оперативном изменении проектных решений, их объемов и видов, замене оборудования и материалов по различным причинам.

"Вместе с тем замена или добавление новых видов работ и материалов в соответствии с контрактами на осуществление благоустройства не допускается, в связи с чем необходимо расторгать действующий контракт и проводить дополнительную закупку с целью заключения нового контракта на выполнение таких работ и поставку оборудования, - говорится в пояснительной записке к принятому теперь уже закону. - В результате этого увеличивается срок реализации проекта благоустройства".

Еще одно положение принятого закона позволяет в ряде случаев изменять существенные условия госконтрактов с единственным поставщиком. Речь идет о тех случаях, когда в роли едпоставщика выступает орган исполнительной власти, госкорпорация "Роскосмос", госучреждение, ГУП или госкомпания (на 100% должна принадлежать государству), имеющие полномочия на предоставление тех или иных услуг, выполнение работ (например, по обращению с отходами I и II класса опасности - здесь едпоставщиком выступает ФГУП "Федеральный экологический оператор").

При этом в записке отмечается, что такие контракты, при необходимости внесения в них изменений, просто расторгаются и вместо них заключаются новые. В то же время, по мнению авторов поправки, необходимость проведения новой закупки отсутствует, поскольку соответствующий контракт возможно заключить только с одним конкретным едпоставщиком. Поэтому для устранения дополнительных временных и трудовых издержек предлагается разрешить вносить изменения в существенные условия названных контрактов.

Кроме того, принятые поправки позволяют продлевать срок исполнения контрактов на выполнение работ по строительному контролю. В этом случае речь идет о том, что такие работы должны выполняться параллельно со строительством. При этом закупочным законодательством разрешается изменять существенные условия "строительных" госконтрактов. В том числе их сроки реализации. На контракты по строительному контролю эта норма не распространяется. В то же время, "стройконтроль" должен осуществляться вплоть до завершения строительства. Соответственно, возникает необходимость в расторжении "старого" "контрольного" контракта и заключении нового.

Названные поправки к 44-ФЗ вступят в силу с 1 января 2026 года.

Роскосмос Федеральный экологический оператор Госдума
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