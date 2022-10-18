Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Думе заявили, что введение в законы РФ статуса добровольца не связано с темой ЧВК

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Принятие поправок в законы РФ с установлением статуса добровольца не будет означать узаконивания частных военных компаний, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Не означает. Это отдельные темы - добровольцы и ЧВК", - сказал Картаполов во вторник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что соответствующие поправки о статусе добровольца, как ожидается, будут приняты Госдумой на следующей неделе.

В РоссииВ Думу внесен законопроект о статусе и правах добровольцевВ Думу внесен законопроект о статусе и правах добровольцевЧитать подробнее

"Поправки определяют социальную защищенность, полностью дают понятие, кто такой доброволец. Законопроект на завершающей стадии подготовки, остались небольшие нюансы согласования с правительством", - пояснил глава комитета.

Поправки внесены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и членами комитета по обороне от партии "Единая Россия". Думский комитет данные поправки одобрил.

Согласно документу, опубликованному в базе законодательной деятельности Думы, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента.

Поправки определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них.

Кроме того, поправки определяют статус добровольцев, порядок обеспечения их вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок выплаты добровольцам денежного содержания и других денежных выплат, продовольственного, вещевого военных видов обеспечения, оказания медицинской помощи.

Госдума Андрей Картаполов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Кремле нет данных об использовании РФ иранских дронов на Украине

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Кассационный суд признал законным приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

Песков объяснил остановку мобилизации в отдельных регионах

Российский ЦМРбанк начал оказывать банковские услуги в ДНР и ЛНР

Пандемия коронавируса

В РФ выявили минимальное с конца июля число случаев коронавируса

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

Суд в Москве назначил Amazon два штрафа на общую сумму 4 млн рублей

СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения самолета в Ейске

СКР назвал техническую неисправность основной версией крушения самолета в Ейске

Доля отказов в выдаче отсрочек от частичной мобилизации IT-специалистам составила 0,5%

Доля отказов в выдаче отсрочек от частичной мобилизации IT-специалистам составила 0,5%

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Девелопер "Самолет" запланировал запустить собственный цифровой банк

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });