В Думе заявили, что введение в законы РФ статуса добровольца не связано с темой ЧВК

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Принятие поправок в законы РФ с установлением статуса добровольца не будет означать узаконивания частных военных компаний, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Не означает. Это отдельные темы - добровольцы и ЧВК", - сказал Картаполов во вторник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что соответствующие поправки о статусе добровольца, как ожидается, будут приняты Госдумой на следующей неделе.

"Поправки определяют социальную защищенность, полностью дают понятие, кто такой доброволец. Законопроект на завершающей стадии подготовки, остались небольшие нюансы согласования с правительством", - пояснил глава комитета.

Поправки внесены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и членами комитета по обороне от партии "Единая Россия". Думский комитет данные поправки одобрил.

Согласно документу, опубликованному в базе законодательной деятельности Думы, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению президента.

Поправки определяют порядок создания добровольческих формирований, "содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании вооруженных сил РФ за пределами РФ".

Поправки также определяют порядок вступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них.

Кроме того, поправки определяют статус добровольцев, порядок обеспечения их вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, а также порядок выплаты добровольцам денежного содержания и других денежных выплат, продовольственного, вещевого военных видов обеспечения, оказания медицинской помощи.