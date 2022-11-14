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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Песков отказался комментировать видео с бывшим бойцом ЧВК "Вагнер"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют появившееся в интернете видео с якобы убийством сдавшегося в плен "вагнеровца" и последующий комментарий бизнесмена Евгения Пригожина, так как не знают, насколько вся эта ситуация соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет никакого комментария. Мы не знаем, что это, насколько это соответствует действительности, - сказал он. - Это не наше дело".

В ноябре 2019 года Пескова просили прокомментировать видеозапись жестокой казни сирийского военного бойцами ЧВК. Тогда он сказал, что посмотрел видео и был шокирован. "Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - сказал он тогда и добавил, что российские следственные органы этим займутся, если сочтут необходимым.

Дмитрий Песков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Украина Сирия
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