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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Twitch получил второй за день штраф на 4 млн рублей за фейки об СВО

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы назначил второй за день административный штраф видеостриминговому сервису Twitch за неудаление ложной информации - видео и текстов - о ходе российской спецоперации на Украине, передает корреспондент "Интерфакса".

Второй штраф, как и первый, составил 4 млн рублей. Компания снова признана виновной по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП (неудаление запрещенного контента).

Суд счел, что остающиеся на сайте Twitch материалы, "направлены на дестабилизацию общественной обстановки в РФ, формируют у людей панические настроения и создают предпосылки к нарушению порядка и общественной безопасности".

Ранее Twitch уже не раз получал крупные штрафы за аналогичные правонарушения, а также за отказ локализовать персональные данные российских пользователей в России.

Материнская структура Twitch - Amazon - 18 октября впервые была оштрафована в России на четыре миллиона рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства и местах и способах распространения наркотиков.

Amazon Москва Таганский суд Twitch Interactive Украина
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