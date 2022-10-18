Сервис Twitch оштрафован на 4 млн руб. за неудаление фейков о спецоперации РФ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы во вторник назначил административный штраф дочерней структуре компании Amazon - американскому видеостриминговому сервису Twitch в размере четырех миллионов рублей за неудаление фейков с дискредитацией Вооруженных сил РФ, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Признать Twitch Interactive, Inc. виновным в административном правонарушении и назначить компании штраф в размере четырех миллионов рублей", - огласил решение судья.

Сервис признан виновным по ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента) из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации ВС РФ на Украине.

Протокол был составлен за неудаление видеозаписи стрима с украинским военным экспертом, а также за интервью бывшего адвоката Марка Фейгина (признан в РФ СМИ-иноагентом) с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Ранее во вторник компания Amazon впервые была оштрафована в РФ на четыре миллиона рублей за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства и местах и способах распространения наркотических и психотропных веществ.

Это первые штрафы, полученные Amazon за нарушение российского законодательства.

Twitch - это американский видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр.

В середине февраля замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство находится во взаимодействии со всеми компаниями по закону о "приземлении", за исключением Twitch и Discord.

11 июля замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что обратился в РКН с просьбой дать правовую оценку деятельности компании в РФ. По его мнению, "американская стриминговая платформа Twitch продолжает активное участие в информационной войне против России".

Ранее в РКН сообщали, что в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ.

Аналогичные меры принуждения применяются и в отношении Wikimedia Foundation Inc. из-за отказа удалить запрещенные материалы.

Принятые меры в отношении данных интернет-компаний, как отмечают в Роскомнадзоре, будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.