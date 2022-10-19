АФК "Система" покупает 47,7% одежного ритейлера Melon Fashion Group за 15,8 млрд руб

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" договорилось о приобретении 47,7% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Как указано в сообщении "Системы", обязывающее соглашение о сделке подписано с шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding AB, а также группой частных инвесторов.

Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств.

Закрытие сделки ожидается до конца 2022 года, после получения необходимых регуляторных одобрений и "выполнения других отлагательных условий".

По итогам сделки 40% Melon Fashion Group сохранит за собой основатель и CEO компании Дэвид Келлерманн, еще 6% - гендиректор АО Михаил Уржумцев; оставшийся пакет распределен между частными миноритарными инвесторами.

"Учитывая возможную заинтересованность других акционеров в продаже долей, мы готовы рассмотреть возможность их выкупа", - сообщили в пресс-службе АФК "Система" "Интерфаксу".

Melon Fashion Group основана в 2005 году, под управлением группы находится 845 магазинов в 181 городе России и странах СНГ (Казахстан, Армения и Белоруссия).

По итогам 2021 года выручка Melon Fashion Group составила 37,5 млрд рублей, показав рост на 49% год к году; EBITDA выросла на 38% - до 8,6 млрд рублей; чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

"Сделка полностью соответствует нашей инвестиционной стратегии, ориентированной на консолидацию высококачественных активов, а также использование возможностей, возникающих в процессе трансформации рынка. Обладая обширным опытом построения лидеров российского ритейла, мы будем рады принять участие в новом этапе развития компании Melon Fashion Group и способствовать дальнейшему росту стоимости ее бизнеса", - отметил президент "Системы" Тагир Ситдеков, слова которого приведены в релизе.

Сейчас портфель активов АФК включает одежного ритейлера Concept Group; до сентября 2020 года корпорация входила в состав акционеров ритейлера детских товаров ПАО "Детский Мир".