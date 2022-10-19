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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2-2,3%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду снижается по большинству blue chips в рамках фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и неуверенного отскока нефти после падения. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 2-2,3%, причем первый откатился ниже рубежа 2000 пунктов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 1991,43 пункта (-2%), индекс РТС - 1016,19 пункта (-2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 5,1%.

Доллар стоит 61,73 рубля (+0,15 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-5,1%), расписки OZON (-3,1%), TCS Group (-2,6%), бумаги "НЛМК" (-3%), "АЛРОСА" (-2,7%), ВТБ (-2,6%), "Северстали" (-2,5%), "Магнита" (-2,5%), Сбербанка (-2,3% и -2% "префы"), АФК "Система" (-2,3%), UC Rusal (-2,3%, до 33,07 рубля), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-2% и -1,6% "префы"), "Норникеля" (-2%), "Интер РАО" (-2%), "Аэрофлота" (-1,9%), "МТС" (-1,9%), "ММК" (-1,9%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), "Газпрома" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,7%), "Яндекса" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "Татнефти" (-1,1%), "РусГидро" (-0,7%).

Акции "Русала" в среду на "Мосбирже" торгуются без дивидендной составляющей (выплаты 1,23 рубля за первое полугодие).

ПАО АФК "Система" договорилось о приобретении 47,7% акций АО "Мэлон Фэшн Груп" (Melon Fashion Group), российского производителя и ритейлера одежды, а также владельца брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela. Как указано в сообщении "Системы", обязывающее соглашение о сделке подписано со шведскими компаниями Eastnine и East Capital Holding AB, а также группой частных инвесторов. Сумма сделки - 15,8 млрд рублей, она будет профинансирована за счет собственных средств АФК, а также заемных средств.

Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестиционной программы головной компании холдинга ПАО "Газпром" на 2022 год на 13% - до 1,980 трлн рублей, сообщила компания. Утвержденный показатель является очередным рекордом за историю корпорации. Предыдущий максимум инвестпрограммы в версии после ее пересмотра приходился на 2018 год - 1,496 трлн рублей.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, инвестиционные планы "Газпрома" снижают дивидендные надежды.

Главным фактором слабости бумаг "Газпрома" в ближайшие годы может стать необходимость увеличения инвестиционных расходов из-за планов переориентации на другие рынки. Совет директоров "Газпрома" одобрил увеличение инвестпрограммы на 2022 год до рекордного значения в истории корпорации - 1,98 трлн руб. Общий объем освоения инвестиций возрастает относительно первоначальных планов на 222,061 млрд руб. Компания скорректировала инвестпрограмму, поскольку планирует увеличить инвестиции на развитие газопровода "Сила Сибири", а также развитие центров газодобычи на полуострове Ямал и на Востоке России.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", взгляд на российский рынок акций остается нейтральным, пока четких драйверов для роста не прослеживается. Американский рынок может продолжить расти: локомотивом может выступить IT-гигант Netflix, который опубликовал сильный отчет после закрытия основной сессии.

Нефтяной рынок остается под давлением из-за намерения США продать дополнительные объемы из стратегических запасов, но такое решение может обернуться поражением в среднесрочной перспективе, и цены вернутся на локальные пики октября.

Как отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, в среду повлиять на рынки может статистика по потребительской инфляции в Великобритании и ЕС в сентябре, которая может подтвердить намерения ЦБ этих регионов агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что, впрочем, уже заложено в рынки.

Индекс МосБиржи в среду может снизиться до отметки 1950 пунктов. Вероятно, инвесторы будут продолжать закрывать свои позиции в течение дня, полагает Головинов.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, силы "быков" на рынке акций РФ, похоже, иссякли.

Распродажи начались на вечерней сессии вторника, в результате чего индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2000 пунктов. Из высоколиквидных акций лишь "ЛУКОЙЛ" завершил сутки ростом.

Нефть в среду хоть и отскочила от локальных минимумов, но стоит "всего" около $90 за баррель Brent. Снижение нефти вызвано заявлениями США о намерении продать из стратегических резервов еще порядка 26 млн баррелей. После выборов в Конгресс нефтяные интервенции американских властей будут снижаться, а в конце года Штаты вообще могут начать откупать нефть для восстановления резервов. Поэтому особых рисков сильной просадки нефти не видно, можно ожидать ее роста в обозримой перспективе.

Под давлением обещают быть акции "Газпрома" после того, как совет директоров компании принял решение увеличить инвестпрограмму на 13% на текущий год. С учетом продолжающегося падения спотовых цен на газ это краткосрочно негативно для компании, полагает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,1% благодаря сильной корпоративной отчетности и позитивным статданным, хотя и несколько сократили подъем, наблюдавшийся в ходе сессии.

Как сообщила Федеральная резервная система (ФРС), объем промышленного производства в США в сентябре увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Аппетит инвесторов к риску также поддержали события в Великобритании, где новый министр финансов Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных его предшественником Квази Квартенгом в конце сентября. Участники рынка также позитивно отреагировали на слухи, что Банк Англии может отложить начало продажи гособлигаций, несмотря на их опровержение регулятором.

Фондовая Азия

Тем временем, в среду в Азии наметилась нисходящая коррекция индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,9%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР ранее на этой неделе неожиданно отложило публикацию данных о ВВП за III квартал, запланированную на вторник. Это усилило неопределенность в отношении прогноза китайской экономики, пишет Trading Economics.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре выросли на 10,1%, тогда как ожидался подъем на 10%. Показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются скорректироваться после падения до минимумов более чем за две недели на сообщениях о том, что США планируют продать дополнительные баррели нефти из стратегического резерва.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $90,41 за баррель (+0,4% и -1,7% во вторник), ноябрьская цена WTI - $83,68 за баррель (+1% и -3,1% во вторник).

Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.

Отмечается, что продажа завершит высвобождение 180 млн баррелей, о котором президент объявил весной, что "помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках". Согласно информации Белого дома, Байден в случае необходимости также готов "санкционировать значительные дополнительные продажи в ближайшие месяцы".

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

В то же время потенциал к росту на нефтяном рынке сохраняется из-за беспокойства трейдеров по поводу предложения на фоне вступающего в силу с декабря эмбарго ЕС на поставки энергоресурса из РФ и планов стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

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