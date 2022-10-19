Минпромторг призвал не пускать ушедших из РФ производителей телеком-оборудования обратно

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Нишу, которая освободилась после ухода из России иностранных производителей телекоммуникационного оборудования, должны занять отечественные компании, для заказчиков они должны быть в приоритете, заявил на форуме "Цифротех" замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Возврата назад не будет. Хотя наши уважаемые в кавычках партнеры все время нас к этому подталкивают. Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование и сегодня в средствах массовой информации прошло, что Cisco собирается возвращаться на наш рынок. Самое главное, чтобы мы сами понимали, что нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила", - сказал он.

Он отметил, что Россия сама должна формировать запрос на электронику с отечественным ПО, которая должна стать "основой технологической независимости".

"И эта ниша должна быть занята нашими производителями", - подчеркнул замминистра.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco Systems Inc в марте остановил все бизнес-операции в России и Белоруссии. В июне компания объявила о решении постепенно прекратить работу в этих двух странах. В третьем квартале 2022 финансового года Cisco недополучила $200 млн выручки, или 1,6% от общего дохода, из-за приостановки деятельности в России и Белоруссии.