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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

На присоединенных территориях РФ вводится территориальная оборона

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Территориальная оборона будет введена на территориях присоединенных субъектов РФ, сообщается на сайте Кремля.

"На территориях субъектов Российской Федерации, названных в пункте 1 настоящего Указа, в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. 61-ФЗ "Об обороне" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)", - говорится в указе о мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Текст указа президента РФ Владимира Путина опубликован в среду на сайте Кремля.

Кроме того, президент распорядился ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя средний уровень реагирования.

В рамках этого режима высшие должностные лица указанных регионов, согласно документу, "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов РФ и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения".

ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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