Клишас заявил о недопустимости чрезвычайных судов на территориях с военным положением

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Создание чрезвычайных судов на присоединенных территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) во время действия военного положения не может происходить. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"На территориях, на которых введено военное положение, действуют суды, установленные в соответствии с Конституцией РФ и федеральными конституционными законами. Создание чрезвычайных судов не допускается", - сказал он на заседании верхней палаты в среду.

"Судопроизводство осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и федеральными конституционными законами. Таким образом, в части осуществления правосудия применяются положения федеральных конституционных законов", - подчеркнул сенатор.

По словам Клишаса, эта мера будет отменена лишь после устранения обстоятельств, из-за которых военное положение было введено.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.