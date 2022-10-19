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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что в связи со введением в регионе военного положения там будут усилены меры безопасности. В частности, там отменят культурно-массовые мероприятия, сообщил он в Telegram.

В РоссииУказ о военном положении в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях №756. ТекстЧитать подробнее

Комендантский час в регионе сохранится. Действовавшие там меры безопасности он пообещал усилить.

"Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие и будут усилены. Безусловно, будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, усилена работа контрольно-пропускных пунктов", - написал он.

"Запорожская область ежедневно подвергается провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий Украины, и мы понимаем важность принятого своевременного решения", - отметил врио губернатора.

Президент Владимир Путин 19 октября ввел военное положение на территории Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Этот указ уже утвердил Совет Федерации.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в связи с этим указом власть в регионе на время действия военного положения перейдет военным.

Евгений Балицкий Запорожская область Владимир Путин Украина Херсонская область
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