Гособвинение запросило 24 года и 21 год колонии для братьев Магомедовых

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Государственное обвинение запросило длительные сроки лишения свободы для основателя группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова по уголовному делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств.

"Окончательно прошу назначить (Зиявудину) Магомедову наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года", - заявил государственный обвинитель Михаил Резниченко в ходе прений сторон по делу в среду.

Местом отбывания наказания бизнесмену прокуратура считает необходимым определить колонию строгого режима.

Также для бизнесмена прокуратура запросила штраф в 1,5 млн руб.

Магомеда Магомедова гособвинение просит приговорить к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн руб.

Для экс-главы компании "Интэкс" Артура Максидова и гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова гособвинение запросило 18 лет колонии со штрафом 1,5 млн руб., для экс-начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова - 16 лет колонии со штрафом 1,5 млн руб. Бывшему гендиректору предприятия "Энергия-М" Юрию Петрову прокуратура попросила назначить восемь лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб.

Гражданские иски генпрокуратуры и потерпевших гособвинение предложило суду удовлетворить в полном объеме.

Дело Магомедовых

Магомедовы, задержанные в марте 2018 года, обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд руб., в частности, при создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовке земельного участка для строительства стадиона "Балтика" в Калининграде, поставке электротехнического оборудования подстанции "Василеостровская" в Петербурге и "Нерюнгринской ГРЭС", реконструкции калининградского аэропорта "Храброво" и др.

Генеральная прокуратура заявила иск о возмещении ущерба, причиненного государству, к Магомедовым на 5,8 млрд руб. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба в ходе расследования уголовного дела были заявлены иски представителями потерпевших.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения.

Всего фигурантами расследований, связанных с Магомедовыми, проходят порядка 20 человек, некоторые из которых находятся в розыске и арестованы в России заочно.