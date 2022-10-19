Что произошло за день: среда, 19 октября

Военные положение на присоединенных к РФ территориях, перемещение жителей Херсонской области на левый берег Днепра, возможная ликвидация "Роснано"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- На присоединенных к РФ территориях вводятся военное положение и территориальная оборона, указ утвержден в среду сенаторами. Средний уровень реагирования объявлен на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей. Режим повышенный готовности вводится в большинстве регионов ЦФО и ЮФО.

- В России по указу президента создается специальный координационный совет по обеспечению СВО. Он будет работать под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Первое заседание состоится в начале следующей недели.

- Сергей Собянин заявил, что в Москве не вводятся никакие ограничения. Не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд и выезд и власти Крыма. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет.

- Власти Херсонской области заявили о начале наступления ВСУ в направлении Новая Каменка - Берислав. Принято решение переместить жителей четырех районов на левый берег Днепра, это может занять шесть дней. Въезд в правобережную часть региона закрыли для гражданских на семь дней. Органы власти Херсонской области переедут на левый берег Днепра.

- Путин подписал поручение о соблюдении сроков и размеров выплат мобилизованным. Они должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.

- Глава Минцифры сообщил о единичных случаях мобилизации айтишников с правом отсрочки. "У нас есть конкретный список проблемных, мы по нему работаем, он ежедневно уменьшается", - заявил Максут Шадаев.

- Нидерланды восстановили экспортную лицензию оператору "Турецкого потока". Ранее South Stream Transport B.V. сообщал, что в результате введения новых санкций ЕС 18 сентября лицензия была досрочно отозвана.

- Гособвинение запросило 24 года и 21 год колонии для братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Обоим также грозит штраф в 1,5 млн руб. каждому.

- Власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано", сообщили "Ведомости". По данным газеты, предложение появилось из-за того, что компания утратила возможность самостоятельно обслуживать собственные обязательства на фоне санкций.