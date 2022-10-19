Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре.

"На заводе Toyota в ноябре-декабре планируется проведение организационно-штатных мероприятий. Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения", - написал вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в среду в своем телеграм-канале.

Отмечается, что работодатель планирует также компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников.

В конце сентября со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ сообщалось, что ООО "Тойота Мотор" полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, намерено сохранить послепродажное обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

Общее количество сотрудников ООО "Тойота Мотор", по оценке компании, на сентябрь текущего года составляло 2,35 тыс. человек.

Позже Toyota распространила пресс-релиз о сворачивании операций в РФ, в котором сообщила, что "после шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем".

Операционная деятельность московского офиса ООО "Тойота Мотор" будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в России, подчеркнула компания в своем сообщении. Отмечалось также, что автопроизводитель предложит своим сотрудникам "поддержку, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве, обучении и повышенные выплаты".

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ в январе-августе 2022 г. упали в 3,6 раза, до 20 856 шт. Доля рынка сократилась на 2,1 п.п., до 5,1%.