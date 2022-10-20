Большинство рабочих "Тойоты" в РФ уволят по соглашению сторон с компенсацией

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники петербургского завода ООО "Тойота Мотор" (российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation) будут увольняться по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко в четверг.

"Грамотные руководители на "Тойоте" основную часть сотрудников увольняют по соглашению сторон, и это не отражается в статистике сокращений. Условия увольнения более чем щедрые, с превышением норм российского законодательства: это 12 среднемесячных зарплат плюс одна среднемесячная заработная плата за каждый год, отработанный на заводе", - сказал Чернейко.

Он подчеркнул, что речь идет именно о средней зарплате, а не об окладе.

Чернейко подтвердил, что речь идет о более чем 2 тыс. человек. По его мнению, это не окажет серьезного влияния на рынок труда в Петербурге, где статистика по безработице на текущий момент имеет тенденцию к снижению.

Так, по данным администрации , за последние две недели численность безработных в городе снизилась на 2,1% и составила 16 тыс. 588 человек, в режиме "простоя" остается 8 тыс. 127 сотрудников на 64 предприятиях. Количество работников в режиме неполной занятости сократилось на 35% - до 2 тыс. 622 человек.

Ранее сообщалось, что ООО "Тойота Мотор" начнет сокращать сотрудников петербургского завода в ноябре-декабре.

В конце сентября со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ сообщалось, что компания полностью прекращает производство автомобилей на петербургском заводе, намерена сохранить послепродажное обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus и поддержку дилерской сети.

Общее количество сотрудников ООО "Тойота Мотор", по оценке компании, на сентябрь текущего года составляло 2,35 тыс. человек.

Позже Toyota распространила пресс-релиз о сворачивании операций в РФ, в котором сообщила, что "после шести месяцев простоя компания не видит реалистичной возможности для возобновления производства в будущем".

Операционная деятельность московского офиса ООО "Тойота Мотор" будет оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения обслуживания клиентов Toyota и Lexus в России, подчеркнула компания в своем сообщении. Автопроизводитель предложит своим сотрудникам "поддержку, включая помощь в дальнейшем трудоустройстве, обучении и повышенные выплаты".

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ в январе-августе 2022 году упали в 3,6 раза, до 20 856 шт. Доля рынка сократилась на 2,1 п.п., до 5,1%.