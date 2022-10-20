Минобороны РФ заявило об ударе по вклинившимся в российскую оборону подразделениям ВСУ

Положение по переднему краю обороны восстановлено, заявили в министерстве

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Херсонской области подразделения армии Украины вклинились в российскую оборону, по ним был нанесен удар, положение восстановлено, заявили в Минобороны РФ

"В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг.

"За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали", - заявил он.

По данным Конашенкова, положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

"На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка - Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый", - сказали в Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, в ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

"В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен", - добавил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал он.

"Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции", - сообщил Конашенков.

По его словам, "уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа".

"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", - сказал он. "Все назначенные объекты поражены", - заявил Конашенков.

Российские военные уничтожили хранилища топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской в Днепропетровской области, четыре оружейных склада в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, а также пять пунктов дислокации ВСУ в ДНР и на Херсонщине, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179 районах.

Уничтожены украинские РЛС, вертолет Ми-8 и 18 беспилотников

Российские военные уничтожили в районе населенного пункта Берховка ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. В районе населенного пункта Никаноровка ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ, сказал Конашенков. По его словам, "в ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Липцы Харьковской области".

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Терны Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зеленый Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области", - сообщил Конашенков.

В районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР), сказал он, перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха".