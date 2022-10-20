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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Что произошло за день: четверг, 20 октября

Путин проверил ход подготовки мобилизованных под Рязанью, Лиз Трасс ушла в отставку, в России упразднили Ростуризм

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне в Рязанской области. Владимир Путин заслушал доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу, пообщался с военнослужащими и сам сделал несколько выстрелов по мишени.

- Минобороны РФ заявило об ударе по вклинившимся в российскую оборону подразделениям ВСУ. Положение по переднему краю обороны восстановлено, сообщили в министерстве. Там также заявили о пресеченной попытке ВСУ прорвать оборону на николаево-криворожском направлении.

- Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Она будет исполнять обязанности до момента избрания преемника. Выборы нового лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера планируется провести до 28 октября.

- Владимир Путин упразднил Ростуризм. Правопреемником Ростуризма назначено Минэкономразвития, министерству также передаются функции ликвидируемого агентства. Туризм продолжит курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Средства физлиц в российских банках в сентябре сократились на 458 млрд рублей (-1,4%). Отток пришелся на вторую половину месяца, когда увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, говорится в обзоре ЦБ РФ. Регулятор не видит угрозы для ситуации с ликвидностью банковского сектора.

- В отношении Алексея Навального завели новое уголовное дело. Эту информацию подтвердил его адвокат Вадим Кобзев. Навальному вменяют публичные призывы к экстремизму и терроризму, пропаганду терроризма, финансирование экстремистской деятельности, а также реабилитацию нацизма.

- Минцифры РФ заморозило программу по подключению школ к Wi-Fi. Также замораживается программа по субсидированию затрат на получение цифровой профессии.

- Участок оранжевой линии метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют в Москве с 4 по 8 ноября. Строители начнут прокладывать тоннель будущей Троицкой линии.

- Главные тренеры "Спартака" и ЦСКА дисквалифицированы за перепалку после матча. Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов также оштрафованы на 50 тыс. рублей.

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