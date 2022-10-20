Власти ЛНР сообщили о гибели пяти человек при обстреле из HIMARS

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников МЧС Луганской народной республики погибли, ещё девять получили ранения в результате обстрела со стороны Украины посёлка Червоный Прапор из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Во время ликвидации последствий ночного обстрела пос. Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный удар по населённому пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.