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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Власти ЛНР сообщили о гибели пяти человек при обстреле из HIMARS

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Пятеро сотрудников МЧС Луганской народной республики погибли, ещё девять получили ранения в результате обстрела со стороны Украины посёлка Червоный Прапор из реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Во время ликвидации последствий ночного обстрела пос. Червоный Прапор вооруженные формирования Украины нанесли повторный удар по населённому пункту с применением американской РСЗО M142 HIMARS (две ракеты типа M31 GMLRS), в результате которого погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

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