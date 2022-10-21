Свыше 30 населенных пунктов ЛНР обесточены ударами ВСУ

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Город Рубежное и еще более 30 населенных пунктов в Луганской народной республике остались без электричества и связи в результате ударов украинской армии по энергетической инфраструктуре республики, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела н.п. Рубежное (ЛНР) с применением американской РСЗО М142 HIMARS (1 ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции", - говорится в сообщении представительства.

Кроме того, по данным ведомства, в результате обстрела населенного пункта Троицкое с применением HIMARS повреждена Троицкая подстанция Сватовского РЭС, в результате чего обесточено 9 тыс. абонентов.