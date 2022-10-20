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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Балтфлот на учении отработал в Калининградский области задачи по отражению воздушных ударов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Учения с дежурными сменами центров управления, корабельными расчётами постов противовоздушной обороны (ПВО) по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов средств воздушного нападения условного противника прошли в пункте базирования Балтийского флота.

"Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, малых противолодочных кораблей и тральщиков. Всего к плановому мероприятию боевой подготовки привлекалось более десяти надводных кораблей Балтийской военно-морской базы", - говорится в сообщении Балтийского флота, распространённом в четверг.

Учения прошли в пункте базирования Балтийского флота в городе Балтийске (Калининградская область), говорится в пресс-релизе.

По замыслу учений, средствами радионаблюдения выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования. "Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке", - говорится в пресс-релизе.

"После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены расчётами корабельных зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов", - информирует пресс-служба Балтфлота.

Калининградская область Минобороны РФ
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