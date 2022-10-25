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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Российские истребители провели над Балтикой учения с имитацией воздушного боя

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-27 провели учения над нейтральными водами Балтийского моря, полеты выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщил Балтфлот во вторник.

"В полетах было задействовано около 10 экипажей Су-27", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По словам военных, Су-27 провели плановые полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.

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"Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах", - говорится в сообщении.

"Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух!", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы РФ, затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником", - сообщил Балтфлот.

Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море.

Су-27 - истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Эти самолеты входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны.

Балтийское море
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