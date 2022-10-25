Российские истребители провели над Балтикой учения с имитацией воздушного боя
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российские истребители Су-27 провели учения над нейтральными водами Балтийского моря, полеты выполнены в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, сообщил Балтфлот во вторник.
"В полетах было задействовано около 10 экипажей Су-27", - говорится в сообщении пресс-службы флота.
По словам военных, Су-27 провели плановые полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.
"Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря", - говорится в сообщении.
"Летчики выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах", - говорится в сообщении.
"Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде "Воздух!", произвели поиск условного нарушителя воздушной границы РФ, затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных условным противником", - сообщил Балтфлот.
Балтийский флот - оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море.
Су-27 - истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Эти самолеты входят в состав дежурных сил противовоздушной обороны.