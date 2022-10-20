ДНР, ЛНР, Херсонщину и Запорожье предложили включить в московский часовой пояс

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг России разработал законопроект о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в московский часовой пояс.

Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документом предлагается внести изменения в статью 5 ФЗ "Об исчислении времени" и включить новые регионы во вторую часовую зону (московское время, UTC+3).

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.