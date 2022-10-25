Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Первые населенные пункты в Запорожской области получили газ в обход Украины

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Первые три населенных пункта Бердянского района Запорожской области подключены к газоснабжению по новому газопроводу и стали получать газ с территории Донецкой народной республики; там начали работать котельные, коммунальные предприятия и производства, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Пущено девять котельных Бердянска, три коммунально-бытовых предприятия, хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора", - сказал он журналистам.

"Идет продувка и заполнение магистралей распределительной сети, испытания магистральных газопроводов закончены. Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение - Мелитополь и Мелитопольский район", - добавил Балицкий.

По его словам, при газификации случаются подземные и наружные прорывы газопровода, восстановительные работы проводятся на месте.

Об отключении жителей Запорожской области от газоснабжения со стороны Украины стало известно 9 июля. Власти региона обратились к правительству России за помощью. Для населения был в три раза снижен тариф на электроэнергию. Затем было объявлено, что в регион начали тянуть газопровод из ДНР, через Бердянск. Всем абонентам обещали подать газ до начала отопительного сезона.

Хроника 24 февраля – 25 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Бердянский район Запорожская область Бердянск Евгений Балицкий ДНР Мелитополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Adidas расторг партнерство с Канье Уэстом

Adidas расторг партнерство с Канье Уэстом

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

МЭА заявило о наличии "огромных" резервов на случай перебоев с поставками нефти

В Думе призвали решить проблему накопления бюджетных средств на счетах АО и госкорпораций

Менеджер "Мегафона" возглавил Yota

Kismet Capital Group Таврина закрыла сделку по покупке Avito

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре останется нулевой

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в ноябре останется нулевой

Ozon заручился согласием на реструктуризацию бондов от владельцев более 75% выпуска

РФ планирует продлить беспошлинный ввоз говядины на 2023 год

Силуанов считает разбалансировку бюджета опаснее для экономики, чем санкции

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });