Первые населенные пункты в Запорожской области получили газ в обход Украины

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Первые три населенных пункта Бердянского района Запорожской области подключены к газоснабжению по новому газопроводу и стали получать газ с территории Донецкой народной республики; там начали работать котельные, коммунальные предприятия и производства, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Пущено девять котельных Бердянска, три коммунально-бытовых предприятия, хлебокомбинат, Бердянский ЖБК и Дом престарелых. К вечеру понедельника были подключены порядка 500 абонентов частного сектора и сейчас продолжаются пуски многоквартирного сектора", - сказал он журналистам.

"Идет продувка и заполнение магистралей распределительной сети, испытания магистральных газопроводов закончены. Поручил газовой службе области оказывать максимальное содействие коллегам из Бердянска по скорейшей и безопасной газификации города и района. Следующий на подключение - Мелитополь и Мелитопольский район", - добавил Балицкий.

По его словам, при газификации случаются подземные и наружные прорывы газопровода, восстановительные работы проводятся на месте.

Об отключении жителей Запорожской области от газоснабжения со стороны Украины стало известно 9 июля. Власти региона обратились к правительству России за помощью. Для населения был в три раза снижен тариф на электроэнергию. Затем было объявлено, что в регион начали тянуть газопровод из ДНР, через Бердянск. Всем абонентам обещали подать газ до начала отопительного сезона.