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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Путин подписал закон о предотвращении хищений с банковских карт

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который прописывает механизм взаимодействия Центрального банка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.

Соответствующая информация размещена в четверг на официальном портале правовой информации.

"Сейчас при рассмотрении таких дел значительное время уходит на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. Закон предусматривает подключение МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, в которой содержится информация об операциях, проведенных без согласия клиентов. Благодаря этому правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег", - поясняется в сообщении ЦБ, опубликованном в официальном телеграм-канале регулятора.

МВД России, в свою очередь, будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о совершенных противоправных действиях. Банки-участники информационного обмена смогут учитывать эти данные в своих бизнес-процессах для предотвращения мошеннических переводов, отмечает ЦБ.

Закон вступит в силу 21 октября 2023 года. До этого момента между ЦБ и МВД будет заключено двустороннее соглашение, которое определит виды сведений, срок и порядок их передачи.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов во втором квартале 2022 года снизилось до 211 тыс. случаев, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем уменьшился на 5,5% - до 2,8 млрд рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 2 п.п. - до 5%.

ФинЦЕРТ - это центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).

Владимир Путин ЦБ РФ МВД
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