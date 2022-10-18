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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Госдума приняла закон о предотвращении хищений с банковских карт

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который прописывает механизм взаимодействия Центрального банка и МВД по вопросам предотвращения хищений с банковских карт.

Документ (N160028-8) правительство внесло в парламент в июле.

Сейчас информация о случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента (в том числе сведения о соответствующих счетах и вкладах) предоставляется операторами платежных систем в Банк России. При этом по общему правилу они не вправе раскрывать третьим лицам такую информацию. Принятый закон наделяет ЦБ полномочиями предоставлять данную информацию без согласия клиента федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (МВД). Для этого также вносятся изменения в закон о национальной платежной системе.

Порядок информационного обмена, форма и перечень предоставляемых сторонами сведений будут закреплены в соглашении, заключаемом между ЦБ и МВД.

Ранее ЦБ пояснял, что законопроект будет реализован путем подключения МВД к автоматизированной системе ФинЦЕРТ, это - центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, специальное структурное подразделение Банка России (от CERT - computer emergency response team, группа реагирования на компьютерные инциденты).

Законопроект имеет отлагательный срок вступления в силу - через год после официального опубликования.

По данным ЦБ, количество операций без согласия клиентов в первом квартале 2022 года выросло до 258 тыс. случаев, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, их объем увеличился на 12,8% - до 3,3 млрд рублей. Доля возвращенных средств уменьшилась более чем на 1 процентный пункт - до 6,2%.

Госдума
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