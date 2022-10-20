Путин до 15 декабря ждет доклад об ускорении строительства Восточного полигона

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ОАО "РЖД" и АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслана Байсарова рассмотреть вопрос о наращивании темпов строительства объектов ж/д инфраструктуры Восточного полигона, в том числе с учетом возможности строительства таких объектов с использованием механизма концессии и с привлечением внебюджетного финансирования.

Поручение дано по итогам Восточного экономического форума 5-8 сентября 2022 г., сообщается на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 15 декабря 2022 г.

Как сообщалось, крупнейший инфраструктурный проект России - модернизация БАМа и Транссиба - предложено передать в концессию, с такой идеей к президенту РФ обратились Газпромбанк и "БТС-Мост", писал в июне "Коммерсантъ".

По данным газеты, письмо с инициативой о концессии предправления банка Андрей Акимов и председатель совета директоров "БТС-Мост" Байсаров направили Путину 29 марта. К 2035 г., "в случае реконструкции магистралей и расширения "узких" мест (с учетом строительства вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей) пропускная способность полигона возрастет до 260-280 млн тонн", сообщалось в письме. Подписанты просили президента поддержать инициативу и "совместно проработать условия реализации Восточного полигона железных дорог под ключ по модели концессионного соглашения, заключаемого с привлечением концессионера, созданного консорциумом Газпромбанка" и "БТС-Мост".

Масштаб стройки, на реализацию которой претендует консорциум, весьма велик. По информации издания, предложение включает в себя строительство или реконструкцию Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через Амур.

Смета проекта еще неизвестна. Однако РЖД давали ориентир объема инвестиций, необходимых для роста пропускной способности на 240 млн тонн, - он составлял 2,55 трлн руб. При этом в эту сумму не включен второй Северомуйский тоннель, стоимость которого оценивалась в 200 млрд руб.

По оценке потенциального концессионера, как писала газета, мультипликативный эффект от проекта - увеличение экспорта в страны АТР на 8,3 трлн руб., увеличение добычи полезных ископаемых к 2025 г. на 220 млн тонн с приростом выручки добывающей отрасли на 550 млрд руб., повышение экспортного потенциала перевалки в портах Дальнего Востока на 180 млрд руб. и так далее.