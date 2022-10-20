В Подмосковье не планируют вводить ограничения в связи с новыми указами Путина

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на региональном уровне не планируют вводить в Московской области в связи с новыми указами президента страны Владимира Путина о введении в регионах ЦФО уровня повышенной готовности.

"Вчера наш президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном федеральном округе. (...) Для жителей Подмосковья никаких ограничений мы вводить не планируем. Регион живет в обычном ритме, предприятия - работают, передвижение по территории - без каких-либо изменений. Мы всегда на связи и будем дальше держать вас в курсе, информировать о принятых решениях", - написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что в Московской области создан оперативный штаб для контроля взаимодействия муниципальных служб, сохранения устойчивости экономики и поддержки сил и средств реагирования.

В среду президент РФ поручил ввести на территориях субъектов РФ, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением некоторых регионов, уровень повышенной готовности, главы субъектов будут принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной и гражданской обороне.