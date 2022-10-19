В большинстве регионов ЦФО и ЮФО введен режим повышенной готовности

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президентский указ №757 вводит режим повышенный готовности в большинстве регионов Центрального и Южного федерального округов России. Исключением стали Крым, Севастополь, Кубань, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, где введен средний режим реагирования.

Режим повышенной готовности дает право властям регионов принимать решения о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также дает им право принимать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Руководители этих регионов должны усилить охрану общественного порядка, военных и других важных объектов, в том числе в сфере транспорта и связи, и охрану объектов, потенциально опасных для здоровья человека и для окружающей среды.

Режим повышенной готовности также предусматривает меры по введению особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также потенциально опасных объектов.

Власти регионов смогут ограничивать движение транспорта и его досматривать, а также вводить контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Власти регионов, где введен средний режим реагирования, получают те же полномочия, а также смогут эвакуировать население в безопасные места и ограничивать въезд, выезд и передвижение по территориям.