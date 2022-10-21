Введен экспериментальный режим для испытания беспилотных грузовиков на автотрассе М11

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Правительство ввело на платной федеральной автотрассе трассе М11 Москва - Санкт-Петербург экспериментальный правовой режим, который позволит тестировать эксплуатацию беспилотных грузовиков и инфраструктуры для них, сообщил Минтранс РФ.

Участниками "пилота" стали производители транспорта ПАО "КАМАЗ" и НПО "СтарЛайн", крупнейшие перевозчики ООО "Глобалтрак Лоджистик" (входит в группу Globaltruck), ПАО "Магнит" и Х5 Logistics, а также госкомпания "Автодор" как оператор инфраструктуры.

"Установленный экспериментальный правовой режим - это важный результат в рамках продолжения нормативного регулирования использования беспилотного транспорта в нашей стране", - приводит пресс-служба Минтранса РФ слова замглавы Минэкономиразвития Максима Колесникова.

По словам заместителя председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации "Автодора" Виктории Эркеновой, госкомпания вместе с производителями беспилотников входит в активную фазу подготовки к их тестовым проездам по трассе М11. "Мы планируем протестировать информационный сервис обмена данными между цифровой картой и дорожной инфраструктурой М11, а также различные сценарии эксплуатации высоко автоматизированного транспорта, к примеру, при поступлении от инфраструктуры данных о ДТП, погодных условиях и дорожной ситуации", - отметила она.

Директор по развитию ПАО "КАМАЗ" Ирек Гумеров добавил, что введенный экспериментальный режим даст возможность протестировать беспилотные разработки компании на дорогах общего пользования и, в частности, опробовать цифровую карту разработки "КАМАЗ", которая будет обмениваться данными с инфраструктурой дороги. "Сейчас мы проводим испытания беспилотного "КАМАЗа" на нашем полигоне, после достижения соглашений с компаниями-ретейлерами планируем уже с весны начать коммерческие перевозки в рамках экспериментального правового режима", - сказал Гумеров, которого цитирует Минтранс.

Гендиректор Globaltruck Илья Саттаров со своей стороны отметил, что компания видит "значительные перспективы в использовании беспилотных технологий в автомобильной отрасли".

Правительство РФ в рамках проекта по созданию беспилотных логистических коридоров ставит задачу к 2030 г. сделать "беспилотными" 19,5 тыс. км российских дорог общего пользования.

"Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментального правового режима на М11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров, и норм регулирования создания, сертификации и эксплуатации высоко автоматизированных транспортных средств и дорожной инфраструктуры. В результате РФ будет в числе стран-мировых лидеров, начнется масштабная коммерческая перевозка грузов в беспилотном режиме", - отметил Минтранс.