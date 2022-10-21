В Госдуму внесены законопроекты о штрафах за незаконное проникновение на гособъекты

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены проекты законов о введении повышенной административной ответственности за незаконное проникновение на объекты силовых ведомств и важные государственные объекты, а также уголовной ответственности в случае повторного проникновения.

Соответствующие проекты законов с поправками в КоАП (218161-8) и в Уголовный кодекс (218171-8) размещены в пятницу в базе законодательной деятельности палаты парламента.

В пояснительных записках отмечается, что отдельные объекты российских силовых ведомств, в том числе важные государственные объекты, располагаются на территории субъектов РФ, непосредственно граничащих с зоной проведения специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик.

Кроме того, авторы предлагают учитывать, что к вышеуказанным объектам проявляют повышенное внимание украинские вооруженные формирования и спецслужбы в целях совершения на них терактов и диверсий.

В связи с этим возникает необходимость установить за незаконное проникновение на объекты силовых ведомств повышенную административную ответственность, а за незаконное проникновение на объекты повышенной опасности (важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях) как более высокую административную ответственность, так и уголовную в случае повторного проникновения, говорится в проекте закона.

Административная ответственность

Так, предлагается за самовольное проникновение на охраняемые объекты наложить штраф от трех до пяти тысяч рублей.

За самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект Вооруженных Сил РФ, войск национальной гвардии РФ, МЧС, Службы внешней разведки, органов федеральной службы безопасности, системы федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, объекты, отнесенные к ведению федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки предлагается ввести административный штраф в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Кроме того, за самовольное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством о ведомственной или государственной охране, а также на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охраняемые войсками Национальной гвардии РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от 75 тысяч до 200 тысяч рублей.

Вторым проектом закона часть первую статьи 215.4 Уголовного кодекса РФ дополнить квалифицирующим признаком - важный государственный объект, специальный груз, сооружение на коммуникациях.

Уголовная ответственность

Данной статьей уже предусмотрена уголовная ответственность за повторное проникновение на подземные и подводные объекты, охраняемые ведомственной охраной и органами государственной охраны.

Подобное действующим законодательством наказывается штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Введение уголовной ответственности за повторное проникновение на охраняемые Росгвардией важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения на коммуникациях, являющиеся (в том числе по сравнению с подземными и подводными объектами) объектами повышенной опасности, будет способствовать предупреждению совершения правонарушений на таких объектах и их защищенности, считают авторы.

Авторами инициатив стали ряд депутатов, в том числе Ирина Яровая, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Эрнест Валеев.