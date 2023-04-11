Принят закон о штрафах до 200 тыс. руб. за проникновение на особо важные объекты

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении поправки, уточняющие ответственность за самовольное проникновение на особо важные и режимные объекты, подлежащие обязательной охране.

Закон устанавливает административную ответственность за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект войск национальной гвардии РФ, МЧС России, Службы внешней разведки РФ, ФСБ России, МВД РФ, органов уголовно-исполнительной системы РФ, на объекты, отнесенные к ведению органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

За совершение данного правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 40 до 60 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Устанавливается также ответственность за самовольное проникновение на охраняемый в установленном порядке объект Вооруженных сил РФ, охраняемый объект, защита которого осуществляется органами государственной охраны, объект топливно-энергетического комплекса, которому присвоена категория опасности, либо на важный государственный объект, сооружение на коммуникациях, к специальному грузу, охрана которых осуществляется войсками национальной гвардии РФ.

За совершение данного правонарушения предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, или административный арест на срок до 15 суток.