РФ будет идти на партнерства с "дружественными" странами в легковом автопроме

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Российскому легковому автопрому невыгодно отказываться от глобальных партнерств, которые будут продолжаться с игроками из "дружественных" стран, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

Подходы к развитию российского автопрома обсуждались с участием чиновника на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, который в пятницу рассматривал проекты госпрограмм. В том числе ведомственной программы Минпромторга "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", которая администрирует меры поддержки отрасли.

Осьмаков констатировал, что автопром РФ пытается перестроить модель развития, уйдя от ориентации "на глобальные платформы, глобальное разделение труда и глобальные компоненты".

"Если в сегментах коммерческого и грузового транспорта мы будем повышать уровень суверенизации, так как свои платформы сохранились, свои инженерные школы есть и так далее, то в легковом автопроме фактически надо создавать свои платформы, свою индустрию производства комплектующих. Мы, безусловно, будем продолжать идти на глобальные партнерства с компаниями из "дружественных" стран. Иначе это будет очень дорого все внутри (страны - ИФ). Но понятно, что подходы к требованиям по обязательствам и скорости их реализации мы существенным образом ускорим и уплотним, так скажем", - сказал он.

На вопрос о том, насколько оправданным было распределение господдержки в прошлые годы в пользу, в том числе, иностранных игроков, ныне покинувших российский рынок, замглавы Минпромторга ответил, что бенефициарами мер господдержки были и российские компании.

"В том объеме (средств по линии госпрограммы - ИФ), который исторически есть, были такие игроки, как "КАМАЗ", "ГАЗ", "АвтоВАЗ", которые сохранили и развили собственные компетенции и являются сейчас нашей опорой. В том, что касается следующего года - только они и будут (получателями господдержки - ИФ), потому что все эти меры привязаны к операционной деятельности в стране. Если производишь, то получаешь. Не производишь - не получаешь. Из тех, кто поуходил, никто ничего не будет получать", - сказал Осьмаков.

Госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" включает финансирование общесистемных мероприятий в области промышленной политики, отраслевых федеральных проектов и комплексных процессных мероприятий. Объем ее финансирования, согласно бюджетным планам на 2023-2025 гг., составляет 1,3 трлн руб. В том числе почти 460 млрд руб. в следующем году. Половина этого объема на 2023 г. заложена на мероприятия наиболее капиталоемкого федерального проекта по развитию автомобилестроения и транспортного машиностроения, который включает и финансирование господдержки спроса.

Большинство работавших в РФ мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства или передали их в госсобственность РФ. По данным Росстата, производство легковых машин в РФ в январе-августе 2022 г. упало в 2,8 раза (на 64,5%), до 325 тыс. шт.