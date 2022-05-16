Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Московский завод группы вернется к выпуску "Москвичей"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские активы группы Renault, включая долю французского концерна в "АвтоВАЗе" и московский автозавод ЗАО "Рено Россия", переходят в государственную собственность, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Подписаны соглашения о передаче 100% акций ЗАО "Рено Россия" правительству Москвы, 67,69% акций "АвтоВАЗа" - российскому государству в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции российского автоконцерна сохранит госкорпорация "Ростех". Renault также будет иметь опцион на обратный выкуп своей доли в "АвтоВАЗе", который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Обе сделки одобрены Федеральной антимонопольной службой, отмечает Минпромторг.

"Передача доли группы Renault государству позволит обеспечить сохранение управляемости "АвтоВАЗа" и возможность продолжения работы предприятия в условиях санкционных ограничений. Так мы сохраним ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места", - заявил через пресс-службу министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он анонсировал эти сделки 26 апреля.

Он также положительно оценил перспективы участия "НАМИ" в управлении "АвтоВАЗом":

"НАМИ" обладает значительным опытом в автомобильной промышленности и имеет современную научно-исследовательскую, опытно-производственную базу, которая позволяет успешно решать задачи в области исследований, проектирования, построения, разработки и испытаний автотранспортных средств, а также выпуска продукции в области автомобилестроения. Конкурентоспособность конструкторской и инженерной команды "НАМИ" подтверждена созданием на основе единой модульной платформы автомобилей под брендом Aurus", - отметил глава Минпромторга.

В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей Lada на заводах "АвтоВАЗа". Также компания будет заниматься сервисным обслуживанием машин Renault на российском рынке.

Правительство Москвы в ближайшее время сообщит о совместном решении федеральных и региональных властей по линейке автомобилей, которые будут производиться на площадке ЗАО "Рено Россия", добавили в Минпромторге.

Московский завод "Рено" примут на баланс города, там станут выпускать автомобили "Москвич", написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". (...) Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - сообщил мэр и добавил, что городские власти постараются "сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников".

Технологическим партнером завода станет "КАМАЗ". На первом этапе на предприятии наладят производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, затем - электромобилей. Также возможна локализация производства автокомпонентов.

Автозавод на Волгоградском проспекте около ста лет назад начал выпускать автомобили Ford, затем он производил "Москвичи". С 1998 года предприятие сотрудничало с Renault.

Как отмечает в своем сообщении группа Renault, закрытие сделок по передаче российских активов не зависит от каких-либо условий, и все необходимые разрешения для этого были получены.

"Сегодня мы приняли трудное, но необходимое решение. Мы делаем ответственный выбор в отношении наших 45 тысяч сотрудников в России, сохраняя при этом показатели группы и нашу способность вернуться в страну в будущем, в другом контексте. Я уверен в способности группы Renault еще больше ускорить трансформацию и превзойти среднесрочные цели", - цитирует Renault гендиректора группы Луку де Мео.

Как следует из сообщения концерна, Renault отразит неденежные корректировочные расходы в размере учетной стоимости консолидированных нематериальных активов, основных средств и гудвилла группы в России в отчетности за полугодие. "По состоянию на 31 декабря 2021 года эта стоимость составляла 2,195 млн евро. Соответственно, российские операции будут деконсолидированы в консолидированной финансовой отчетности группы Renault за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2022 года, и будут учитываться как прекращенная деятельность в соответствии с требованиями МСФО", - отмечает Renault.