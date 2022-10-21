Космонавты на МКС провели тренировку с европейским манипулятором ERA

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Космонавт Анна Кикина на борту Международной космической станции (МКС) провела тренировку по переносу радиатора с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" с помощью европейского манипулятора ERA, сообщили в "Роскосмосе".

"Тренировка по переносу дополнительного радиационного теплообменника с малого исследовательского модуля "Рассвет" на многоцелевой лабораторный модуль "Наука" с помощью европейского дистанционного манипулятора ERA", - говорится в отчете госкорпорации о работе космонавтов на МКС за 20 октября.

19 октября Кикина сообщила, что манипулятор ERA впервые задействуют для работ на МКС в рамках выходов космонавтов в открытый космос в конце ноября и начале декабря.

Автономный передислоцируемый манипулятор ERA (European Robotic Arm) производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных электромеханических средств технического обслуживания модуля "Наука". В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции и мониторинг состояния наружной поверхности станции, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.