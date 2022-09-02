Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Российские космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос для работ по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

"Люк модуля "Поиск" открыт", - сообщили в "Роскосмосе".

Продолжительность выхода, как планируется, составит 6 часов 18 минут.

На внешней поверхности модуля "Наука" Артемьеву и Матвееву предстоит установить платформу с адаптерами, перенести внешний пульт управления EMMI к базовой летной точке БТЛ-3 и подключить его.

По данным госкорпорации, космонавты также должны провести тестовое управление манипулятором ERA с пульта EMMI, установить блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1 и выбросить с МКС стартовые кольца, демонтированные с манипулятора ERA.

Для Артемьева это восьмой выход, для Матвеева - четвертый. Артемьев использует скафандр "Орлан-МКС" 5 с красными полосками, Матвеев - "Орлан-МКС" 4 с синими полосками.

МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Starbucks нашла нового CEO в Лондоне

Что случилось этой ночью: пятница, 2 сентября

В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер

В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });