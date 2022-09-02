Российские космонавты вышли в открытый космос для работ с манипулятором ERA

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев начали выход в открытый космос для работ по интеграции европейского манипулятора ERA в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС).

"Люк модуля "Поиск" открыт", - сообщили в "Роскосмосе".

Продолжительность выхода, как планируется, составит 6 часов 18 минут.

На внешней поверхности модуля "Наука" Артемьеву и Матвееву предстоит установить платформу с адаптерами, перенести внешний пульт управления EMMI к базовой летной точке БТЛ-3 и подключить его.

По данным госкорпорации, космонавты также должны провести тестовое управление манипулятором ERA с пульта EMMI, установить блокиратор на грузовую стрелу ГСтМ-1 и выбросить с МКС стартовые кольца, демонтированные с манипулятора ERA.

Для Артемьева это восьмой выход, для Матвеева - четвертый. Артемьев использует скафандр "Орлан-МКС" 5 с красными полосками, Матвеев - "Орлан-МКС" 4 с синими полосками.