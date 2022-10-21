Минпромторг скорректирует квоты по закупке российской продукции

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует скорректировать нормы, регламентирующие порядок выполнения квот по обязательной закупке госзаказчиками и госкомпаниями продукции российского происхождения. Проект соответствующего правительственного постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"По итогам анализа правоприменительной практики возникла необходимость внесения изменений (в правительственные постановления №2013 и №2014)", - говорится в пояснительной записке к проекту правпостановления.

В частности, Минпромторг предлагает использовать в перечне продукции, на закупку которой для госкомпаний (постановление №2013) устанавливаются квоты, коды ОКПД2. При этом оговаривается, что для одной позиции перечня должен использоваться только один код ОКПД2.

Необходимость такого изменения министерство объясняет запросом Федерального казначейства. Дело в том, что сейчас автоматическое формирование в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок отчетности о выполнении квот по закупке товаров российского происхождения затруднено. Оно возможно только в случае, если в каждой позиции перечня продукции для одного кода ОКПД2 будет предусмотрено одно соответствующее наименование товаров, а также одна минимальная доля закупок товаров.

В связи с этим в самом перечне предполагается изменить, в частности, 12 номенклатурных позиций.

В перечне квотируемой продукции для госзаказчиков также предлагается уточнить коды по ОКПД2 для ряда номенклатурных позиций, а несколько позиций исключить - "в связи с отсутствием продукции в реестре промышленной продукции, произведенной на территории РФ".

Летом 2020 года были приняты поправки к законам "О контрактной системе" (44-ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Позднее они были дополнены правительственными постановлениями об утверждении квот на закупку госзаказчиками и госкомпаниями товаров российского производства или произведенного в странах ЕАЭС. Они вступили в силу с января 2021 года.

Этими документами утверждены перечни товаров, подпадающих под квотирование, и размер квот на 2021-2023 годы. В перечни вошли различные виды медтехники и медицинского оборудования, промышленной продукции, продукции легкой промышленности, радиоэлектроники, и т.д. При учете госзакупок и закупок госкомпаниями товаров производства РФ и ЕАЭС учитываются только те товары, которые включены в российский и евразийский реестры промышленной продукции, реестр российской радиоэлектронной продукции.

Ранее Федеральное казначейство сообщало, что госзаказчики и госкомпании выполнили в 2021 году квоты по закупкам продукции российского производства (производства стран ЕАЭС) немногим более чем на 50%. Так, по данным Казначейства, в прошлом году госзаказчики выполнили квоты по закупке российской продукции по 51 позиции из 99, включенных в перечень квотируемой продукции. То есть, по этому показателю квоты были выполнены на 51,5%. Госкомпании выполнили квоты по 139 позициям из 251 - на 55,4%.

В августе текущего года Минпромторг отмечал, что около 20% видов товаров (по ОКПД-2), включенных в перечень продукции, на госзакупку которой установлены квоты, не имеют российских (или из стран ЕАЭС) аналогов.

"Основная проблема невыполнения квот по закупке российской продукции - нехватка производителей, - говорила тогда замдиректора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Надежды Лещенко. - Чтобы работали правила "второй" или "третий лишний" (предусматривают установление ограничений на участие в закупках поставщиков импортной продукции - ИФ), необходимо, чтобы было два и более производителей из России или стран ЕАЭС. У нас мало видов продукции, где представлено достаточно много производителей".

Из данных Минпромторга следует, что только по 47% видам квотируемой продукции имеется два и более производителей из России и стран ЕАЭС, по 35% видам продукции имеется только один производитель, а по 18% видам продукции - ни одного.